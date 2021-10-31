NYT: американские дипломаты сообщили России имена хакеров на российской территории

Перед передачей сведений спецслужбы США активно обсуждали, какой объем сведений стоит раскрыть России.
По информации одного из чиновников, США таким образом хотят проверить, последуют ли за этим аресты и серьезен ли президент России Владимир Путин в своих заявлениях о готовности бороться с киберпреступностью.
NYT отмечает, что США и Россия ведут наиболее серьезные консультации в области контроля за вооружениями за последние годы. Высокопоставленный чиновник в администрации президента США отметил, что та ясно видит намерения Кремля, но уверена, что над вопросом вооружения можно работать сообща.
Чиновник отметил, что РФ придерживается общих с США позиций по вопросам восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемой иранской «ядерной сделки») и, в меньшей степени, по вопросу отношений с КНДР. При этом он отмечает, что есть и другие сферы, в которых Россия «пытается вставить палки в колеса».
Обвинения в причастности хакеров, связанных с Россией или работающих с ее территории, к кибератакам на объекты США в 2020 и начале 2021 года привели к отрицанию и ответным обвинениям со стороны российских властей.
В октябре, после новых сообщений Microsoft о деятельности связанных с Россией хакеров группы Nobelium, российский МИД назвал их необоснованными. По сообщению ведомства, компании стоило передать информацию российскому Национальному центру по компьютерным инцидентам (НЦКИ).