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31 октября, источник: Коммерсантъ

NYT: американские дипломаты сообщили России имена хакеров на российской территории

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Энн Нойбергер провела серию переговоров с ее неназванным коллегой в Москве, сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников. По ее сообщению, несколько недель назад в ходе консультаций по кибербезопасности США передали имена злоумышленников, которые активно совершают кибератаки на объекты в США, и сведения о них.

Источник: AP 2021

Перед передачей сведений спецслужбы США активно обсуждали, какой объем сведений стоит раскрыть России.

По информации одного из чиновников, США таким образом хотят проверить, последуют ли за этим аресты и серьезен ли президент России Владимир Путин в своих заявлениях о готовности бороться с киберпреступностью.

NYT отмечает, что США и Россия ведут наиболее серьезные консультации в области контроля за вооружениями за последние годы. Высокопоставленный чиновник в администрации президента США отметил, что та ясно видит намерения Кремля, но уверена, что над вопросом вооружения можно работать сообща.

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Чиновник отметил, что РФ придерживается общих с США позиций по вопросам восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, так называемой иранской «ядерной сделки») и, в меньшей степени, по вопросу отношений с КНДР. При этом он отмечает, что есть и другие сферы, в которых Россия «пытается вставить палки в колеса».

Обвинения в причастности хакеров, связанных с Россией или работающих с ее территории, к кибератакам на объекты США в 2020 и начале 2021 года привели к отрицанию и ответным обвинениям со стороны российских властей.

В октябре, после новых сообщений Microsoft о деятельности связанных с Россией хакеров группы Nobelium, российский МИД назвал их необоснованными. По сообщению ведомства, компании стоило передать информацию российскому Национальному центру по компьютерным инцидентам (НЦКИ).

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