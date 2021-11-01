Байден назвал, какое решение России и ОПЕК+ по нефти будет неправильным

«Я думаю, что идея о том, что Россия и Саудовская Аравия, а также другие ведущие нефтедобывающие страны не будут добывать больше нефти, чтобы люди могли добраться на работу — неверна», — сказал он.
Кроме этого, отвечая на вопрос о том, что Белый дом намерен предпринять для увеличения объемов добычи странами ОПЕК+, Байден заявил, что не хотел бы говорить о данных шагах, пока они не будут предприняты.
Американский президент также подчеркнул, что не может согласиться с неограниченным ростом цен на бензин в США в результате ограничения объемов добычи нефти.
«Рост стоимости бензина бьет по семьям из рабочего класса. Бензин нужен, чтобы они могли отвозить детей в школу, чтобы ходили школьные автобусы», — добавил он.
По мнению Байдена, мысль о том, что люди откажутся от использования автомобилей из-за роста цен на бензин, что могло бы способствовать снижению выбросов парниковых газов, также является неверной.
После резкого роста цен на газ с начала осени и решения ОПЕК+ по объемам добычи нефти, мировые цены на нефть также показывают рост. Так, в США стоимость бензина уже достигла семилетнего максимума.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «вполне возможным» сценарий, при котором стоимость барреля нефти достигнет $100. В то же время он отметил, что Россия «не допускает резких скачков в ценах на нефть».
При этом Bloomberg сообщал, что эти слова Путина вызвали тревогу среди мировых держав, в частности в США, Индии и Японии. По информации агентства, «за закрытыми дверями ведется интенсивная работа», чтобы «убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти».
Переговоры в частном порядке между собой провели американские, японские и индийские официальные лица. Помимо этого они общались с другими крупными потребителями и производителями нефти, указывало агентство.
В начале октября аналитики Bank of America прогнозировали, что из-за энергетического кризиса рост цен на нефть может вырасти до уровня более $100 за баррель и привести к мировому экономическому кризису. До такой отметки цены на нефть не поднимались с 2014 года. При этом стоимость газа выросла почти вдвое и дошла до уровня, эквивалентного цене барреля нефти в $190, отмечали аналитики.
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