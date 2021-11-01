Медведев считает ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал зампред Совбеза в статье для «Российской газеты».
Он считает, что жизнь в новой реальности требует «продуманных, взвешенных решения, долгой “окопной” войны с пандемией».
По мнению бывшего президента, вести эту войну нужно общими силами всех стран, «невзирая на на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции».
Дмитрий Медведев отметил, что даже если человечество выработает коллективный иммунитет, в мире сохраняется опасность «новых локальных вспышек инфекции». «Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — написал зампред Совбеза.
Медведев считает, что сейчас каждый должен «переосмыслить меру своей личной ответственности» за свое здоровье и безопасность других.
В своей статье зампред Совбеза также заявил о начале продовольственного кризиса в мире.
По его мнению, для преодоления глобального спада нужна эффективная политика, направленная на восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.
На выходных в Риме состоялся саммит G20. Тема пандемии стала одной из центральных на мероприятии.