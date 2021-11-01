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06:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев считает ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

Зампред Совета безопасности России, бывший президент и бывший премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны находится в пятой фазе пандемии. По его мнению, уровень заболеваемости «колеблется» почти на критическом уровне. Господин Медведев считает, что коронавирус останется в мире надолго, но в ближайшее время ситуацию удастся взять под контроль.

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Источник: AP 2021

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума. Уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация», — написал зампред Совбеза в статье для «Российской газеты».

Он считает, что жизнь в новой реальности требует «продуманных, взвешенных решения, долгой “окопной” войны с пандемией».

По мнению бывшего президента, вести эту войну нужно общими силами всех стран, «невзирая на на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции».

Дмитрий Медведев отметил, что даже если человечество выработает коллективный иммунитет, в мире сохраняется опасность «новых локальных вспышек инфекции». «Есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль», — написал зампред Совбеза.

Медведев считает, что сейчас каждый должен «переосмыслить меру своей личной ответственности» за свое здоровье и безопасность других.

В своей статье зампред Совбеза также заявил о начале продовольственного кризиса в мире.

По его мнению, для преодоления глобального спада нужна эффективная политика, направленная на восстановление экономики и удержание ценовой стабильности.

На выходных в Риме состоялся саммит G20. Тема пандемии стала одной из центральных на мероприятии.

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