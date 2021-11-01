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04:13 (мск), источник: Известия

В Госдуме рассказали о планах РФ по достижению углеродной нейтральности

В РФ обсуждается достижение углеродной нейтральности некоторыми регионами как эксперимент уже сегодня. Об этом «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Источник: Известия

«Россия — лидер глобальной климатической повестки. Мы одни из первых, кто создал национальное законодательство по сокращению объемов выбросов парниковых газов. Большинство стран к этому только приходит. Мы всерьез обсуждаем достижение углеродной нейтральности в некоторых регионах России уже как эксперимент сегодня. В то время как другие государства, территория которых сопоставима с территорией субъекта РФ, отодвигают эту цель на несколько десятков лет», — заявил «Известиям» депутат.

По словам Владимира Бурматова, России уже удалось достичь сокращения объема выбросов парниковых газов до 70% от уровня 90-ого года. Кроме того, Россия — глобальный экологический донор, поскольку 30% лесов сосредоточены на территории РФ.

«Однако мы не собираемся почивать на лаврах. РФ собирается менять дальше структуру энергопотребления, сокращать углеродный след и работать над дальнейшим сокращением объемов парниковых выбросов, в том числе путем законодательного регулирования этой сферы», — заключил политик.

31 октября в Глазго открылась 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26). На двухнедельном форуме представители мировых элит должны будут договориться, как ускорить исполнение Парижского соглашения и остановить глобальное потепление.

Президент Владимир Путин выступит на саммите в онлайн-формате 2 ноября. При этом в Глазго будет представлена российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком.

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