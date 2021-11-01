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04:35 (мск), источник: ТАСС

Глава ФССП заявил, что в праве выезда из России из-за долгов ограничены 4,2 млн человек

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 4 млн россиян в настоящее время ограничены в праве выезда за пределы России из-за долгов. Об этом сообщил ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов в интервью, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

Источник: Reuters

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации», — сообщил он, заметив, что ограничение личных неимущественных прав должников является действенной мерой, побуждающей должников к исполнению требований исполнительных документов.

«Одновременно с этим активно применяется временное ограничение на пользование должниками специальным правом управления транспортным средством. В настоящее время в рамках 284,5 тыс. исполнительных производств должники ограничены в пользовании специальным правом (водительскими правами)», — сказал главный судебный пристав РФ.

По его словам, основной причиной неисполнения гражданами судебных актов и актов уполномоченных органов в добровольном порядке является отсутствие в обществе четко сформировавшегося понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения.

«В связи с этим необходимо ориентироваться на создание условий, при которых граждане будут максимально заинтересованы в самостоятельном и добровольном их исполнении», — подчеркнул он.

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По его словам, как показывает зарубежный опыт, эффективным для мотивирования граждан является отказ в предоставлении некоторых видов государственных услуг, например, в регистрации автомобиля или допуске к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами и иных услуг, не являющихся социально значимыми.

Имущественные ограничения

Еще чаще, чем ограничение права на выезд, приставы применяют ограничение имущественных прав. Так, по словам Дмитрия Аристова, в этом году судебными приставами-исполнителями наложено 12,7 млн запретов на перерегистрацию транспортных средств (то есть фактически запрет продажи), более 3,8 млн запретов на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

На имущество должников наложен арест более чем по 315 тыс. исполнительных производств (с учетом в том числе действовавшего моратория на арест имущества должников с июля 2020 года по июль 2021 года).

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