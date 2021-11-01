Медведев призвал отказаться от «прививочного национализма»

«Прививочный национализм» уже привел ко многим жертвам, и все страны обязаны поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете».
Медведев отметил, что «сейчас геополитические интересы государств сталкиваются даже в вопросах вакцинации». В мире существуют около десятка вакцин, но ни одна из них не признана во всех странах, поскольку те стремятся «поддерживать своих производителей» или «выгодно продать собственную вакцину на международном рынке и победить конкурентов». Помимо этого, вопросы вакцинации приобретают идеологическую окраску «свое — значит лучшее», даже если этому нет подтверждений, пишет Медведев.
«При этом забывается одно “но”: каждая из таких ампул — это спасенная или потерянная человеческая жизнь. “Прививочный национализм”, коммерческие войны уже стали причиной множества ничем не оправданных жертв. Слабость ВОЗ и отсутствие наднационального органа, влияющего на эпидемиологические меры различных государств, становятся в буквальном смысле смерти подобны», — заявил он.
Решение проблемы Медведев видит в том, что страны должны признать вакцины, произведенные в других государствах. Помимо этого, он предложил наделить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) полномочиями «по принятию в чрезвычайной ситуации (например, в условиях пандемии) значимых мобилизационных решений в интересах всего мирового сообщества», чтобы обеспечить проведение «единой, согласованной на всех уровнях политики».
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», ее однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Ни одна из них пока не одобрена в Евросоюзе или Всемирной организацией здравоохранения. В то же время российский препарат «Спутник V» зарегистрирован уже в 71 стране, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Фонд подал заявку на одобрение этой вакцины в ВОЗ еще в прошлом октябре. В течение года организация находила несоответствия на производстве препарата, останавливала процедуру признания и требовала их устранить. На прошлой неделе стало известно, что ВОЗ возобновила процесс одобрения российской вакцины.
В связи с затянувшимся признанием российских препаратов власти неоднократно заявляли о недопустимости «вакцинного национализма». В частности, президент Владимир Путин назвал абсурдными действующие «политически мотивированные запреты» на закупку «проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин». «В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть и с этим мы тоже сталкиваемся», — отметил он.
В России ни одна западная вакцина от коронавируса также не получила одобрения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, признание иностранных препаратов возможно только на взаимной основе.