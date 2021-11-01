Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Патриарх Кирилл раскритиковал капитализм и коммунизм Он отметил, что вера может помочь бизнесмену правильно выстроить ориентиры в своей работе
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
09:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Популярная пляжная страна ужесточила правила въезда для туристов

Власти Туниса в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 ужесточили правила въезда для иностранных путешественников с 27 октября. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Согласно нововведениям, по прибытии в популярную пляжную страну туристы, независимо от прививочного статуса, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс.

Новость
Израиль разрешил въезд в страну привитым «Спутником V»

Уточняется, что изменения касаются как самостоятельных путешественников, так и тех, кто прибыл по пакетным турам. Исключение сделано только для детей до 12 лет, они освобождены от данной процедуры.

Помимо этого, отдыхающие обязаны заранее заполнить анкету на специальном портале и по прилете в республику представить подтверждающие документы сотрудникам авиакомпаний и пограничным службам в цифровом или бумажном формате.

Отмечается, что пассажиры могут быть подвергнуты выборочному экспресс-исследованию на антиген в аэропорту прибытия. Тех, у кого окажется положительный результат, отправят на платную изоляцию в специализированный центр.

Непривитые или не полностью вакцинированные туристы также обязаны пройти недельную изоляцию за свой счет в обсерваторе, предварительно забронировав размещение в нем.

Ранее в октябре россиянка побывала в Тунисе в несезон и пожаловалась на скуку, грязь и отсутствие развлечений. Как рассказала женщина, тур с проживанием в бюджетном отеле и питанием по системе «все включено» обошелся в 54 тысячи рублей на двоих. При этом путешественница призналась, что собрала «комбо из недостатков» — она разочаровалась не только в пляжном, но и в экскурсионном отдыхе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
Вирусолог назвал главное преимущество назальной вакцины от COVID-19
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
На мировом рынке рекордно выросла стоимость российской пшеницы
Россияне назвали самые дорогие города для жизни после Москвы
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
Медведев назвал ситуацию с COVID в России близкой к критической
Гинцбург рассказал о самочувствии трижды привитых «Спутником V»
Ученые рассказали, чем полезна тыква
Здоровье
Вредно ли сдерживать газы? Мы знаем, что этот вопрос многих беспокоит.
Hi-Tech
Мы все аватары. Как устроена Meta-вселенная Интересная концепция
Авто
Продается лодка с двумя моторами V12 от Lamborghini На аукционе Sothbey’s выставлен на продажу гоночный катер, оснащенный суперкаровскими двигателями
Кино
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли Актриса занята на площадке сериала «Тетя Люси»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас "голубая" кровь дворянки
5 внучек актрис, которые затмили бабушек красотой
5 актеров, которые были женаты на одной женщине
5 дочек актрис, которые превзошли звездных мам
Леди
Не только Джонни Депп: все мужчины 50-летней Вайноны Райдер Хрупкая красавица отмечает юбилей
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь