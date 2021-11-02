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09:39 (мск), источник: Forbes

Власти оценили размер инвестиций в экономику России от «золотых паспортов»

Программа упрощенной выдачи вида на жительство иностранцам в обмен на инвестиции может принести России не меньше 200 млрд рублей до 2030 года, заявил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. Его слова передал корреспондент Forbes. Жителей стран ближнего зарубежья российская программа вида на жительство за инвестиции не заинтересовала.

Источник: Reuters

«Сейчас проходит первое чтение в Госдуме законопроект, упрощающий условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов. <…> Мы ожидаем от 400 до 600 человек и привлечения от них 200 млрд рублей прямых, дополнительных инвестиций», — отметил замминистра.

По его словам, Минэкономразвития рассчитывает на участие 400−450 инвесторов в первый год действия программы, затем их число будет расти до 600 человек в год.

200 млрд рублей инвестиций — это планируемый минимум, самая консервативная оценка суммы, отметил Вольвач.

Замминистра отказался назвать конкретные страны, инвесторы из которых проявляют внимание к российской программе. По словам Вольвача, «запрос поступает со всех континентов, стран дальнего зарубежья». Страны ближнего зарубежья в программе не заинтересованы, потому что для их представителей и так в России действуют различные преференции, добавил он.

Условием выдачи вида на жительство в России иностранцам по упрощенной схеме станут вложения в недвижимость либо создание бизнеса с рабочими местами, говорил в апреле министр экономического развития Максим Решетников. Тогда сумма требуемых вложений составляла 30 млн рублей. Правительство поддержало законопроект, его направили в Госдуму, рассмотрение планировалось в ходе осенней сессии. Весной министерство планировало, что новый порядок получения вида на жительство вступит в силу с лета 2022 года.

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