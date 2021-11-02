Власти оценили размер инвестиций в экономику России от «золотых паспортов»

«Сейчас проходит первое чтение в Госдуме законопроект, упрощающий условия получения вида на жительство для иностранных инвесторов. <…> Мы ожидаем от 400 до 600 человек и привлечения от них 200 млрд рублей прямых, дополнительных инвестиций», — отметил замминистра.
По его словам, Минэкономразвития рассчитывает на участие 400−450 инвесторов в первый год действия программы, затем их число будет расти до 600 человек в год.
200 млрд рублей инвестиций — это планируемый минимум, самая консервативная оценка суммы, отметил Вольвач.
Замминистра отказался назвать конкретные страны, инвесторы из которых проявляют внимание к российской программе. По словам Вольвача, «запрос поступает со всех континентов, стран дальнего зарубежья». Страны ближнего зарубежья в программе не заинтересованы, потому что для их представителей и так в России действуют различные преференции, добавил он.
Условием выдачи вида на жительство в России иностранцам по упрощенной схеме станут вложения в недвижимость либо создание бизнеса с рабочими местами, говорил в апреле министр экономического развития Максим Решетников. Тогда сумма требуемых вложений составляла 30 млн рублей. Правительство поддержало законопроект, его направили в Госдуму, рассмотрение планировалось в ходе осенней сессии. Весной министерство планировало, что новый порядок получения вида на жительство вступит в силу с лета 2022 года.