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13:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров обвинил Киев в попытках втянуть Россию в конфликт в Донбассе

Власти Украины пытаются создать провокационную ситуацию в Донбассе, чтобы втянуть Россию в боевые действия. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

«Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

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Сообщения о том, что на юго-востоке Украины применялись купленные Киевом у Анкары беспилотники Bayraktar TB2, Сергей Лавров назвал «загадочной историей».

«Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось. Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать “крутость”, что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они все-таки выполняют Минские договоренности и предложить собраться в “нормандском формате”», — добавил министр.

Перспективы созыва министерской встречи в «нормандском формате» Лавров описал словами «встреча ради встречи нам не нужна».

Ранее господин Лавров сообщал, что Россия передала «нормандской четверке» предложения о следующей встрече. Речь идет о содержательном разговоре по проблеме Донбасса. По информации «Ъ», в октябре лидеры стран «нормандского формата» не смогли согласовать проведение саммита.

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