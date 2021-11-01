Глава «Нафтогаза» заявил о растущих рисках войны с Россией из-за отсутствия газового транзита

«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал Витренко. Он убежден, что с запуском «Северного потока-2» Москва избавится от сдерживающего ее фактора.
Ранее компания «Нафтогаз» подала заявку на участие в процессе сертификации Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода «Северный поток-2».
«Северный поток-2» начал заполняться газом в начале октября. Но чтобы начать поставки, Nord Stream 2 AG все еще нужно пройти сертификацию в качестве независимого оператора, и эта процедура может затянуться до весны 2022 года. Президент России Владимир Путин говорил, что запуск «Северного потока-2» мог бы снизить напряженность на газовом рынке, но «Газпрому» не разрешают к этому приступить. Первая нитка трубопровода уже заполнена техническим газом.
Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что для России «Северный поток-2» является исключительно экономическим проектом. Страна не собирается использовать его в геополитических целях. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь утверждал, что «Северный поток-2» несет угрозы для национальной безопасности страны и «всего региона».