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16:00 (мск), источник: РБК

Кремль назвал тему разговора Лаврова с Байденом

Встреча Лаврова и Байдена в Риме стала продолжением серии обсуждений о возможности новой встречи лидеров России и США. Владимир Путин саммит «двадцатки» лично посещать не стал.

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с президентом США Джо Байденом обсудил с ним возможность продолжения контактов на высшем уровне, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Действительно, министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно. Было продолжено обсуждение того ранее достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне. Поэтому встреча была важной, контакты будут продолжены.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Единственная на данный момент личная встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, на ней обсуждался целый ряд вопросов — от Афганистана до ситуации в сфере стратегической безопасности. Дмитрий Песков подчеркнул, что «в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности». Однако эти консультации проводятся в закрытом режиме, отметил он. Ранее о серии переговоров между Москвой и Вашингтоном по мотивам вопросов, обсуждавшихся в Женеве, сообщала The New York Times со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, несколько недель назад, «после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе», Вашингтон передал представителям России имена и другую подробную информацию о нескольких хакерах, якобы активно осуществлявших атаки на Америку.

Саммит «большой двадцатки» в Риме состоялся 31 октября. Владимир Путин лично его посещать не стал и принял участие в саммите по видеосвязи. Российскую делегацию на переговорах возглавил глава МИД Сергей Лавров, который и встретился с президентом США. Сам Лавров по итогам этой встречи говорил, что Байден «передал привет» Путину. «Он (Байден. — РБК) передал наилучшие приветы президенту России Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты. Как можно выстроить эти контакты в обозримой перспективе, мы тоже кратко обсудили», — рассказывал глава МИДа.

Сам Байден в ходе пресс-конференции после саммита заявил, что разочарован отсутствием Путина и главы КНР Си Цзиньпина. «Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились для обсуждения обязательств по вопросам изменения климата», — сказал он.

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