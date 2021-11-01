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16:04 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны. Соответствующее замечание глава государства сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи.

Источник: РИА "Новости"
Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны.
Владимир Путин
президент РФ

Он подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше. По его словам, эта необходимость прямо связана с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками. «Этого требует и общеполитическая обстановка, в том числе и растущая интенсивность авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием», — указал президент.

Шестой флот американских ВМС сообщил в понедельник в Twitter о том, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО. 30 октября в Черное море зашел эсминец с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США также для совместных операций с силами Североатлантического альянса.

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