В Думе предложили разрешить солдатам-срочникам заключать контракт с ФСБ

Законопроект предполагает поправки в федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Если он будет принят, контракт на службу в органах ФСБ смогут заключать срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование, а также мужчины, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование.
Сейчас, согласно положениям закона, эти категории граждан могут заключать контракты на службу в Вооруженных силах России, Нацгвардии, спасательных формированиях МЧС, СВР и ФСО.
В пояснительной записке говорится, что поправки позволят расширить источники пополнения кадровыми ресурсами ФСБ.
Авторами законопроекта являются депутаты Василий Пискарев, Андрей Картаполов, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев, Дмитрий Савельев.
«Мы учли сложившуюся практику, когда солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, предлагают еще в период прохождения службы заключить контракт, — рассказал Пискарев (цитата по “РИА Новости”). — Такая практика существует и успешно себя зарекомендовала как в Вооруженных силах России, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в Службе внешней разведки и Федеральной службе охраны».
По его словам, инициатива послужит «кадровому укреплению» ФСБ, а также расширит источники пополнения органов безопасности «молодыми перспективными специалистами».
В марте занимавший тогда должность главы комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что в России примерно 30% военнослужащих служат по призыву, остальные военные — контрактники.
С 1 октября в России начался осенний призыв в армию, на службу планируется призвать 127,5 тыс. человек. Кампания завершится 31 декабря.