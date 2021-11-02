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05:06 (мск), источник: РБК

Глава ФСВТС назвал самое популярное у иностранцев российское оружие

Наибольшим спросом у зарубежных заказчиков среди российских систем вооружений пользуются комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет», РСЗО «Смерч» и другие комплексы управляемого оружия. Об этом в интервью РБК рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Минимум 50% российского экспорта оружия составляет авиационная техника, уточнил он.

Источник: AP 2021

По словам Шугаева, с наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. К ЗРК С-400 проявляют интерес около десяти стран, уточнил он.

Портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает $52 млрд и дает возможность «уверенно смотреть в будущее».

«И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.

Отношения по линии военно-технического сотрудничества Россия поддерживает со 100 странами, а поставки военной продукции ведутся в более чем 50 государств.

На просьбу назвать топ-5 импортеров российского оружия Шугаев перечислил Китай, Индию, страны Ближнего Востока и Северной Африки, страны Латинской Америки.

«Есть страны, которые закупают нашу технику регулярно и в значительных объемах, но есть и новые и перспективные партнеры. Все партнеры при выборе российского вооружения руководствуются его боевыми возможностями, надежностью и опытом боевого применения, в частности, на примере антитеррористической операции в Сирии», — пояснил глава ФСВТС.

Российскими беспилотниками интересуются и в странах ОДКБ, и в странах Африки, и в странах Латинской Америки. «Я думаю, мы действительно в обозримом будущем 10% рынка военных беспилотников займем и тем самым потесним конкурентов. Очевидно, что Турция рванула очень серьезно в этом направлении, их продукция пользуется спросом. Но и мы не сидим на месте. Конструкторская мысль работает, и различные предприятия нацелены на развитие этой области. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы и другие беспилотники, а не только “Орион”, будем предлагать на экспорт», — пояснил Шугаев.

В то же время собеседник РБК отметил, что многие страны хотят не только закупать российскую технику, но и приобретать наши технологии.

«Государства, являвшиеся совсем недавно преимущественно импортерами вооружений и военной техники, все чаще объявляют сегодня об амбициях развивать свои национальные ВПК. И мы не можем с этим не считаться. И в целом довольно успешно работаем на этом направление, заключив немало контрактов по лицензионному производству за рубежом тех или иных видов российских вооружений. Например, те же Су-30МКИ в Индии или РПГ-32 в Иордании. Одновременно у нас достаточное число контрактов на выполнение совместных НИОКР в интересах инозаказчиков», — отметил он.

Шугаев также считает, что наложенные на Россию санкции не привели к сужению географии поставок российского оружия.

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