Глава ФСВТС назвал самое популярное у иностранцев российское оружие

По словам Шугаева, с наступлением эры беспилотников и роботов повышается спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. К ЗРК С-400 проявляют интерес около десяти стран, уточнил он.
Портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает $52 млрд и дает возможность «уверенно смотреть в будущее».
«И я думаю, в ближайшие три-пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС не убавится», — считает Шугаев.
Отношения по линии военно-технического сотрудничества Россия поддерживает со 100 странами, а поставки военной продукции ведутся в более чем 50 государств.
На просьбу назвать топ-5 импортеров российского оружия Шугаев перечислил Китай, Индию, страны Ближнего Востока и Северной Африки, страны Латинской Америки.
«Есть страны, которые закупают нашу технику регулярно и в значительных объемах, но есть и новые и перспективные партнеры. Все партнеры при выборе российского вооружения руководствуются его боевыми возможностями, надежностью и опытом боевого применения, в частности, на примере антитеррористической операции в Сирии», — пояснил глава ФСВТС.
Российскими беспилотниками интересуются и в странах ОДКБ, и в странах Африки, и в странах Латинской Америки. «Я думаю, мы действительно в обозримом будущем 10% рынка военных беспилотников займем и тем самым потесним конкурентов. Очевидно, что Турция рванула очень серьезно в этом направлении, их продукция пользуется спросом. Но и мы не сидим на месте. Конструкторская мысль работает, и различные предприятия нацелены на развитие этой области. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы и другие беспилотники, а не только “Орион”, будем предлагать на экспорт», — пояснил Шугаев.
В то же время собеседник РБК отметил, что многие страны хотят не только закупать российскую технику, но и приобретать наши технологии.
«Государства, являвшиеся совсем недавно преимущественно импортерами вооружений и военной техники, все чаще объявляют сегодня об амбициях развивать свои национальные ВПК. И мы не можем с этим не считаться. И в целом довольно успешно работаем на этом направление, заключив немало контрактов по лицензионному производству за рубежом тех или иных видов российских вооружений. Например, те же Су-30МКИ в Индии или РПГ-32 в Иордании. Одновременно у нас достаточное число контрактов на выполнение совместных НИОКР в интересах инозаказчиков», — отметил он.
Шугаев также считает, что наложенные на Россию санкции не привели к сужению географии поставок российского оружия.