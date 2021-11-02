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03:57 (мск), источник: РБК

ЕС заявил, что ждет от России расследования торговли COVID-сертификатами

В ЕС ожидают, что Россия расследует случаи подделки европейских сертификатов вакцинации и предпримет необходимые меры. Предложения о продаже цифровых Covid-сертификатов появились в даркнете.

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Источник: AP 2021

Фальсификация документов, будь то российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов ЕС, запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное национальным законодательством, Евросоюз очень серьезно относится ко всем сообщениям о возможном мошенничестве, заявили РБК в представительстве ЕС в России, комментируя сообщение «Лаборатории Касперского» о появлении предложений от мошенников по продаже европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса на теневых площадках в даркнете.

«Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — сообщили в дипмиссии.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что в даркнете средняя стоимость такого документа — $300, иногда мошенники указывают, что принимают оплату в криптовалюте.

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Объявления встречаются на русском и английском языках. В них говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код. Клиенту предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.

Документ, как утверждают мошенники, выдает одна из стран Восточной Европы. Продавцы обещают прислать сертификат в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными. Они уверяют, что его подлинность можно проверить в cпециальных приложениях, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и других.

Система цифровых сертификатов заработала в странах Европейского союза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.

В Евросоюзе за использование поддельных сертификатов грозит наказание от денежного штрафа (его размер варьируется в зависимости от страны) до тюремного срока сроком до шести лет за «мошенничество» и «подделку документов» в зависимости от тяжести преступления. В случае, если человек с ненастоящим сертификатом заразил кого-то коронавирусом с летальным исходом, это также может быть классифицировано как причинение смерти по неосторожности.

В России обладатели фиктивных сертификатов подпадают под уголовное преследование в соответствии со статьей 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За покупку и хранение поддельного сертификата им грозит до одного года лишения свободы.

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