Мигрантам готовят генетические визы. «Ъ» уточнил, сколько будет стоить ДНК-регистрация иностранцев

По расчетам «Ъ», поголовное ДНК-тестирование трудовых мигрантов из ближнего зарубежья потребует ежегодно 5,8 млрд руб. А если их число вернется к «доковидному» уровню — все 14 млрд руб. Опрошенные «Ъ» эксперты назвали ДНК-регистрацию иностранцев дорогостоящей и избыточной мерой. В качестве аналога они предложили обязательную дактилоскопию — ранее об этом говорили и в МВД.
Идею ввести в России обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из стран бывшего СССР Бастрыкин выдвинул в интервью «Интерфаксу». Он обратил внимание на рост числа массовых драк и других «противоправных деяний» мигрантов, связав это с «отсутствием должной профилактики правонарушений» в их среде. Нормативную базу, регулирующую вопросы миграции, Бастрыкин назвал «довольно запутанной». Он предложил ее «кодифицировать», вписав в новые нормативные акты упомянутую геномную регистрацию.
«Такие меры позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов», — пояснил глава СКР.
По закону «О государственной геномной регистрации» (принят в 2008 году) процедуру взятия образцов ДНК обязаны проходить граждане, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений (в том числе за изнасилования, развратные действия и другие преступления против половой неприкосновенности). Кроме того, регистрации подлежат «неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий».
В декабре 2020 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий сдавать ДНК-тесты все категории осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений — и даже лиц, подвергнутых административному аресту.
В финансово-экономическом обосновании стоимость ДНК-тестов для бюджета в 2020—2022 годах оценивалась в 7,66 млрд руб. За эти средства федеральная база данных геномной информации должна была пополниться 2,74 млн новых записей.
В 2020 году МВД зарегистрировало 8,4 млн выходцев из стран бывшего СССР (а всего в РФ въехало 9,8 млн иностранцев). Исходя из сметы законопроекта, на их ДНК-тесты потребовалось бы 23 млрд руб. Впрочем, «работу» как цель въезда в 2020 году указали лишь 2,1 млн выходцев из стран бывшего СССР. Их геномная регистрация обошлась бы в 5,8 млрд руб.
Однако следует учитывать, что миграционный поток в Россию упал из-за пандемии. В 2019 году на учет в МВД встали 19,5 млн иностранцев, в том числе 13,5 млн из постсоветских стран. На геномные тесты последних могло бы потребоваться до 37 млрд руб. Тогда же «работу» как цель въезда указали 5,2 млн жителей стран бывшего СССР: их тесты обошлись бы в 14 млрд руб.
Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин называет геномную регистрацию «недешевой и совершенно избыточной процедурой».
По его мнению, для идентификации мигрантов лучше использовать отпечатки пальцев и снимок радужной оболочки глаза. «Это более понятные и отработанные технологии. А у нас толком даже системы дактилоскопирования нет», — рассуждает Поставнин. Наконец, он считает неправильным «приравнивать мигрантов к насильникам». «Это же люди, приехавшие работать, а не опасные преступники. Заставить сдавать тесты всех подряд — странный подход, требующий огромных денег и не дающий эффективности», — считает он. Глава комитета «Гражданское содействие» (занимается проблемами мигрантов; включен в реестр иноагентов) Светлана Ганнушкина называет ДНК-тесты мигрантов «дорогой и абсурдной идеей, не способной ничего дать». Она тоже предлагает идентифицировать иностранцев по отпечаткам пальцев и снимкам радужной оболочки.
Напомним, что в 2017 году МВД уже предлагало распространить сферу действия закона «О государственной геномной регистрации» на иностранцев. Представитель министерства Сергей Алабин утверждал, что большую часть «уличных преступлений против половой неприкосновенности детей совершают мигранты». А значит, ДНК-регистрация позволила бы увеличить раскрываемость по таким преступлениям. Предложение так и не было реализовано.
Зато в июле 2021 года МВД представило новую редакцию закона об условиях въезда и пребывания иностранцев в РФ. Она кардинально меняет схему легализации в стране трудовых мигрантов.
Так, документ предлагает обязать их оформлять помимо патентов еще и ID-карты, а также вставать на учет в реестр иностранных работников. Среди обязательных документов фигурировало «соглашение о лояльности» с отказом от участия в несанкционированных собраниях, митингах и пикетах. Всех прибывающих в Россию законопроект обязывает сдавать отпечатки пальцев.
Поставнин обращает внимание: эта редакция закона предусматривает, что единая цифровая платформа для хранения данных о мигрантах появится не ранее 2024 года. «У нас нет информационной базы, где обрабатывались бы результаты геномной регистрации иностранцев. А ведь речь идет о миллионах человек. Надо понимать, сколько это стоит, готовы мы к этому или нет», — рассуждает эксперт.
Александр Воронов