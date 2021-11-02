Индия остановила совместный с Россией проект истребителя пятого поколения

«Сегодня самолет находится в опытно-боевой эксплуатации. Могу лишь добавить, что Су-57 — это многофункциональный истребитель, изначально предназначенный для национальных ВВС. Но одновременно у него очень высокий экспортный потенциал, и это подтверждено международным экспертным мнением», — сказал Шугаев.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, когда было заключено межправительственное соглашение о совместной разработке истребителя пятого поколения на базе Су-57 силами «Сухого» и индийской компании Hindustan Aeronautics. В рамках первого этапа программы стоимостью $295 млн был разработан дизайн индийского истребителя. Однако далее проект FGFA не продвинулся из-за возникших между сторонами разногласий.
В «Ростехе» РБК сообщили, что несколько самолетов российские ВВС получат до конца этого года. А до 2027 года в армию будет поставлено более 70 машин.
В апреле 2018 года отраслевой еженедельник Janes Defence Weekly сообщил, что Индия выходит из совместного с Россией проекта FGFA. Об этом индийская сторона, включающая советника по национальной безопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митру, якобы уведомила российскую сторону, сообщал Janes со ссылкой на осведомленные источники.
В качестве причин указывались непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах. Спустя несколько дней газета «Ведомости», ссылаясь на чиновника из системы военно-технического сотрудничества, опровергла эту информацию. «Индийская сторона не присылала никаких уведомлений об отказе от совместной программы создания истребителя пятого поколения», — писала газета. А в «Ростехе» сообщения о выходе Индии из проекта FGFA назвали «спекуляцией».
Су-57 (заводской индекс Т-50; перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации — ПАК ФА) — многофункциональный истребитель пятого поколения. Разработкой самолета занималось Объединенное конструкторское бюро им. П. О. Сухого.
Первый летный экземпляр поднялся в воздух 29 января 2010 года с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Истребитель может нести вооружения класса «воздух — воздух» и «воздух — земля». Экипаж — 1 человек, длина самолета — 19,7 м, высота — 4,8 м. Размер крыла — 14 м, площадь крыла — 82 кв. м. Масса пустого самолета — 18500 кг, максимальная взлетная масса — 3700 кг. Максимальная скорость — 2600 км/ч. Практическая дальность на дозвуковой скорости — 5500 км. Стоимость программы разработки — 60 млрд руб.