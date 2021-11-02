Politico опубликовало снимки российских войск «у границ Украины»

Снимки были сделаны в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies, отмечает газета. На них, по данным издания, видно скопление военной техники, в том числе танков, близ города Ельня Смоленской области. Ельня расположена у границы с Белоруссией, примерно в 250 км от границы с Украиной. Переброска туда техники 1-й гвардейской танковой армии, по данным издания, началась еще в конце сентября.
Как пишет Politico, ссылаясь на данные специализирующегося на военной тематике британского издания Jane’s, техника 4-й танковой дивизии России была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины.
Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками.
Издание утверждает, что в этом районе также были замечены части 1-й гвардейской танковой армии.
Аналитики Jane’s утверждают, что эти подразделения «предназначены для проведения операций на всех уровнях — от борьбы с повстанцами до механизированных боевых действий».
Развертывание «знаменует собой явное отклонение от стандартной схемы обучения 1-й гвардейской танковой армии», которая обычно проводится под Москвой, заявляют в британском издании.
На прошлой неделе о стягивании российских военных к границе с Украиной сообщила The Washington Post. Американские и европейские чиновники заявили изданию, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» и начали фиксировать это после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021», которые прошли с 10 по 15 сентября. В материале отмечалось, что передвижение войск происходит на фоне того, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине, а конфликт в Донбассе «вступает в новую стадию».
В Минобороны Украины заявили, что по состоянию на 1 ноября не зафиксировали наращивания российских войск близ границы.
В российском военном ведомстве ситуацию пока не комментировали. РБК обратился за комментариями в Минобороны и МИД России.
Официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семельрот заявил, что Вашингтон видел сообщения о «необычной военной активности России возле Украины», но не может говорить о намерениях Москвы. «Мы поддерживаем деэскалацию в регионе и дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины», — добавил он.
В последний раз российские власти стягивали военнослужащих к украинской границе в начале весны 2021 года. Киев и страны Запада увидели в этом угрозу безопасности Украины, президент Владимир Зеленский назвал действия России «игрой мускулами». Москва объясняла переброску войск учениями и указывала, что происходящее не несет опасности для других стран. 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о возвращении военных в места постоянной дислокации.
1 ноября глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Киев в попытке создать «провокационную ситуацию» в Донбассе и втянуть Москву в боевые действия в регионе. Это произошло вскоре после того, как Украина применила купленный у Турции беспилотник Bayraktar TB2 «для принуждения противника к прекращению огня». Генштаб страны объяснил это тем, что противоположная сторона конфликта обстреляла позиции украинских войск неподалеку от села Гранитное, в результате чего погиб один военнослужащий. Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины используют оружие только для защиты собственной территории.