Россия ускорила военные поставки в СНГ из-за кризиса в Афганистане

Что Россия поставила в Центральную Азию
В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов «Бук-М2Э», бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Об этом сообщил РБК директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА «Орлан-10Е», легкобронированные автомобили «Тайфун-К», стрелковое оружие.
«Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года», — сказал Шугаев.
Шугаев отметил, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель по согласованию с ФСВТС, так как речь идет о контроле обязательств.
«То есть сопредельные с Афганистаном страны, наши партнеры сами определяют исходя из потребностей и планов их вооруженных сил, какое количество оружия им необходимо. Наша главная цель — сохранение стабильности в этом регионе и выполнение соответствующих обязательств», — заключил он.
Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в Казахстан в январе—августе 2021 года составил $35,6 млн, в Узбекистан — около $12 млн, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.
Почему нарастили поставки в Центральную Азию
В августе глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии из-за террористических угроз. «В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи», — сказал он (цитата по «Интерфакс-АВН»). Герасимов добавил, что Россия оказывает «методическое содействие в совершенствовании» Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.
В апреле президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана. Вскоре — в начале августа — талибы (движение признано террористической организацией, запрещено в России) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и захватили Кабул. Последние американские военные покинули Афганистан 30 августа — после почти 20-летнего пребывания в стране. Также последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Как уточнил в тот день генерал-майор США Уильям Тейлор, американские силы эвакуировали из Афганистана более 122 тыс. человек, в том числе 5,4 тыс. граждан Соединенных Штатов. Вскоре бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «никогда в истории» вывод войск не осуществлялся «так плохо или некомпетентно», как «вывод войск администрацией Байдена из Афганистана». Трамп оценил оставленное американцами вооружение в Афганистане в $85 млрд.
Американские солдаты вошли в Афганистан в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года. Тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета, два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Всего погибли 2977 человек, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России).
Как укреплена крупнейшая российская зарубежная база
Одна из крупнейших военных баз России за рубежом находится в Центральной Азии. Речь о 201-й военной базе в Таджикистане (бывшая 201-я мотострелковая дивизия). Еще в 2019 году министр обороны Сергей Шойгу в разговоре с РБК объяснял необходимость укрепления этой базы из-за близости к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозы. В августе этого года Шойгу пообещал задействовать эту базу в случае агрессии из Афганистана. Общая протяженность государственной границы Таджикистана с Афганистаном составляет свыше 1344 км. Из них речная граница составляет 1135 км, сухопутная граница — почти 190 км и озерная — 19 км.
Воинские части и подразделения 201-й военной базы дислоцированы в двух городах — Душанбе и Курган-Тюбе. По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года. Боевая и специальная техника 201-й РВБ в Таджикистане постоянно совершенствуется.
На боевом дежурстве 201-й российской военной базы находятся:
- зенитные ракетные комплексы С-300ПС; 20 новейших ПЗРК «Верба»;
- транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5−1;
- танки Т-72Б1; 100 бронетранспортеров БТР-82А, которые отличаются повышенной огневой мощью, защищенностью экипажей и новыми системами связи;
- бронеавтомобили «Есаул» для перевозки военнослужащих в местах повышенной опасности;
- новейший комплекс радиопомех «Поле-21»;
- беспилотный комплекс «Орлан-10» и более совершенные новые БПЛА «Элерон-3» и «Тахион»;
- антидроновые средства РЭБ серии «Силок»;
- 17 модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М);
- дивизион реактивных систем залпового огня «Ураган»;
- новый санитарный бронеавтомобиль «Линза»;
- противотанковые ракетные комплексы «Корнет».
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