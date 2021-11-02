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12:29 (мск), источник: РБК

Кремль назвал некачественным вбросом статью о войсках «у границ Украины»

Politico опубликовало снимки, которые, как утверждает газета, свидетельствуют, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Песков обратил внимание, что на них показана Смоленская область, граничащая с Белоруссией.

Источник: РИА "Новости"

Передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — это исключительно дело России, а последние публикации об их появлении вблизи границы Украины «даже не стоит комментировать». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он отреагировал на материал Politico, в котором утверждалось, что Россия стягивает войска и технику к границе с Украиной. Издание при этом опубликовало спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, видно скопление военной техники, в том числе танков, близ города Ельня в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией (Ельня расположена примерно в 250 км от украинской границы).

«Смотрите, наверное качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания, — заявил Песков. — Речь идет о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией».

Представитель Кремля считает, что «не стоит тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами».

Он добавил, что Россия никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности.

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