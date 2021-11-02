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16:18 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотных аппаратов

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Российские военные могут эффективно отражать атаки беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», — сказал глава государства, открывая во вторник очередное совещание по оборонной тематике.

Он указал на важность развития беспилотной авиации. «Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас», — сказал Путин. Он уточнил, что имеет в виду атаки террористов с помощью беспилотников в Сирии.

Путин считает, что необходимо внедрять перспективные технологии, включая искусственный интеллект, при развитии беспилотной военной авиации.

«Нужно и дальше над ними [беспилотными летательными аппаратами] работать, работать также напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду и применение в том числе искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — сказал президент. Он также рекомендовал шире использовать собственный опыт, полученный при боевом применении БПЛА, а также аналитические данные.

Глава государства напомнил, что на вооружении находятся свыше 2 тыс. беспилотников.

С докладом по теме на совещании выступил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

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