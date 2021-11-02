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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол РФ: скифское золото остается в Нидерландах, и Россия еще может его вернуть

Посол РФ в Нидерландах, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин прокомментировал ситуацию со скифском золотом, присужденном голландским судом Украине, а также расследование дела МН17. Дипломат заявил, что экспонаты остаются в Нидерландах, и Россия все еще имеет возможность вернуть их через суд. Он отметил, что в этом году в отношениях Москвы и Амстердама наблюдается небольшое оживление.

Источник: РИА "Новости"

«Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — сказал он в ходе онлайн-брифинга (цитата по ТАСС). Дипломат назвал ситуацию «очень опасным прецедентом» для межмузейных контактов. «Подрывается доверие музейных сообществ, это может сказаться на межмузейном сотрудничестве между РФ и Голландией», — подчеркнул он.

Комментируя ситуацию с расследованием дела МН17, Шульгин сказал, что материалы в голландской прессе об угрозах адвокатам родственников жертв катастрофы «высосаны из пальца». Посол отметил небольшое оживление в отношениях России и Нидерландов, но подчеркнул, что ситуация далека от благополучной.

«В этом году наблюдается небольшое оживление. Дипломатический советник премьер-министра Голландии побывал у нас в Москве с визитом. Совсем недавно прошли интересные содержательные консультации межведомственного характера по вопросам международной информационной безопасности. Ожидается возобновление консультаций по линии профильных департаментов министерств иностранных дел наших стран», — рассказал он.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что экспонаты из крымских музеев, которые за восемь месяцев до референдума 2014 года отправили на выставку сначала в Бонн, а затем в Амстердам, — это «часть наследия Украины», а значит, должны быть переданы Киеву.

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