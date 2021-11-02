Посол РФ: скифское золото остается в Нидерландах, и Россия еще может его вернуть

«Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — сказал он в ходе онлайн-брифинга (цитата по ТАСС). Дипломат назвал ситуацию «очень опасным прецедентом» для межмузейных контактов. «Подрывается доверие музейных сообществ, это может сказаться на межмузейном сотрудничестве между РФ и Голландией», — подчеркнул он.
Комментируя ситуацию с расследованием дела МН17, Шульгин сказал, что материалы в голландской прессе об угрозах адвокатам родственников жертв катастрофы «высосаны из пальца». Посол отметил небольшое оживление в отношениях России и Нидерландов, но подчеркнул, что ситуация далека от благополучной.
«В этом году наблюдается небольшое оживление. Дипломатический советник премьер-министра Голландии побывал у нас в Москве с визитом. Совсем недавно прошли интересные содержательные консультации межведомственного характера по вопросам международной информационной безопасности. Ожидается возобновление консультаций по линии профильных департаментов министерств иностранных дел наших стран», — рассказал он.
26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что экспонаты из крымских музеев, которые за восемь месяцев до референдума 2014 года отправили на выставку сначала в Бонн, а затем в Амстердам, — это «часть наследия Украины», а значит, должны быть переданы Киеву.