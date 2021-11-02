В Госдуме не будут менять проект о запрете главам регионов называться президентами несмотря на позицию Татарстана

«И в действующем законе эта норма есть, и в принципе мы здесь ничего нового не сделали. Мы из 184-го действующего закона взяли эту норму и перенесли в наш проект. Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы», — сказал Крашенинников по итогам заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» (цитата по «РИА Новости»).
По словам парламентария, в Думу уже поступило более 80 заключений на законопроект.
Единственный отрицательный отзыв на документ поступил от Татарстана.
25 октября Госсовет Татарстана не поддержал проект федерального закона, предусматривающего отмену ограничений на число губернаторских сроков и унификацию наименований высших должностных лиц в регионах. Попытку переименовать данную должность местные власти назвали неконституционной. На сегодняшний день республика является единственным субъектом РФ, где глава республики называется президентом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Госсовета Татарстана об отказе против переименования должности президента республики, заявил, что в Кремле с уважением относятся к такой позиции. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, такой итог голосования — это одно из мнений, а не окончательное решение.