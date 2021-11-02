Москва предложила Вашингтону взаимно обнулить ограничения для дипмиссий

Российский посол предложил начать улучшение отношений с отмены всех введенных странами ограничений на дипломатическое присутствие друг друга.
«Многое тянет отношения назад. Проблем предостаточно. Наши граждане испытывают визовые трудности. Не возвращена захваченная несколько лет назад российская дипсобственность, в том числе в Сан-Франциско. Вводятся новые санкции. Мы же предлагаем позитивную программу действий. В качестве первого шага считаем важным полностью обнулить на взаимной основе все ограничения на дипломатическое присутствие друг друга», — сказал Антонов.
Посол добавил, что Москва и Вашингтон «не должны упустить шанс воплотить в жизнь конструктивный дух Женевы», им следует стремиться к «продвижению объединительной повестки».
«Международная ситуация требует принятия ряда назревших и перезревших решений о налаживании взаимодействия для ликвидации угроз, чреватых большими человеческими и экономическими потерями. Слишком высоки ставки в борьбе с международным терроризмом, расползанием ОМУ, изменением климата, обострением региональных конфликтов и распространением смертоносных заболеваний», — пояснил Антонов.
Волна давления на дипломатические миссии друг друга началась между Россией и США в последний полный месяц президентства Барака Обамы в декабре 2016 года. Тогда США также закрыли две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде и выслали несколько десятков российских дипломатов. Россию тогда обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США. Уже при президенте Дональде Трампе были закрыты консульства России в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства России.
В России закрылись генконсульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, должно было сократиться до 455 человек — на 755 человек, как сообщал позднее президент Владимир Путин. Было приостановлено использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.
В апреле 2021 года Путин подписал указ, который ограничил прием сотрудников на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. Указ предписывал ограничить заключение трудовых договоров между «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации», и дипмиссиями стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или ее граждан. В список недружественных стран попали США и Чехия.
После этого посольство США в Москве фактически остановило работу по выдаче виз россиянам.
В мае 2021 года американское диппредставительство сообщило, что российские власти уведомили о намерении отложить вступление в силу запрета на наем сотрудников. «Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить запрет на работу в посольстве США в России иностранных граждан. Следовательно, до 16 июля посольство США в Москве временно возобновит обычные услуги для граждан США, включая паспортные услуги, консульские отчеты о рождении за границей и ограниченные нотариальные услуги», — сообщили тогда в посольстве.