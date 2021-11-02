Байден: у Путина очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать

Американский президент на пресс-конференции раскритиковал Китай. По его словам, КНР претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20.
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал господин Байден.
Очередной раунд климатических переговоров ООН начался в Глазго 31 октября. Владимир Путин не поехал на него. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он «подробно изложил подходы российской стороны» по климатической повестке на саммите G20. Тогда господин Путин говорил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Вместе с тем он признал, что средняя температура в стране растет быстрее общемировой.
Также Владимир Путин поддержал проект совместной декларации по лесам, выработанный на климатической конференции. Позже России и более 100 других стран подписали этот документ.