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23:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден: у Путина очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать

Президент РФ Владимир Путин не предоставляет информации о том, что собирается делать по климату, несмотря на то, что в России есть проблемы, заявил президент США Джо Байден журналистам в рамках климатической конференции ООН.

Источник: AP 2021

Американский президент на пресс-конференции раскритиковал Китай. По его словам, КНР претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20.

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«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал господин Байден.

Очередной раунд климатических переговоров ООН начался в Глазго 31 октября. Владимир Путин не поехал на него. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он «подробно изложил подходы российской стороны» по климатической повестке на саммите G20. Тогда господин Путин говорил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Вместе с тем он признал, что средняя температура в стране растет быстрее общемировой.

Также Владимир Путин поддержал проект совместной декларации по лесам, выработанный на климатической конференции. Позже России и более 100 других стран подписали этот документ.

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