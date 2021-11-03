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05:36 (мск), источник: ТАСС

Жители Миннеаполиса проголосовали против упразднения полиции

Вынесенное на голосование предложение предусматривало создание новой структуры, которая занималась бы охраной общественного порядка.

Источник: AFP 2021

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Жители Миннеаполиса (штат Миннесота), где в прошлом году вслед за убийством темнокожего Джорджа Флойда прошли массовые выступления за прекращение финансирования полиции, на городском референдуме во вторник не поддержали замену стражей порядка на департамент общественной безопасности.

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Согласно предварительным данным избирательной комиссии города, против предложения выступили 58,41% избирателей, за него — 41,59%. Обработаны данные с 96 участков для голосования из 96.

Внесенное на голосование предложение предусматривало создание новой структуры, которая занималась бы охраной общественного порядка. Предполагалось, что полицейские перейдут на работу в нее и будут заниматься там борьбой с преступностью. При этом для разбирательства с незначительными правонарушениями, домашним насилием, хулиганством, мелкими нарушениями общественного порядка должны были привлечь специалистов различного профиля из числа лиц, не связанных с полицией. По мнению авторов предложения, это освободило бы стражей порядка для борьбы с реальной преступностью, а также передало бы урегулирование мелких конфликтов и преступлений, работу с лицами, совершившими незначительные правонарушения, не предполагающие тюремного заключения, в руки специалистов в соответствующих сферах.

Движение за прекращение финансирования полиции появилось в США в 2020 году в ходе протестов, начавшихся после убийства Флойда сотрудниками полиции Миннеаполиса.

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