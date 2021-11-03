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10:24 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине рассказали про численность российских войск у границы

На начало ноября 2021 года у границы Украины и на территории самопровозглашенных республик Донбасса сосредоточена группировка российских войск общей численностью около 90 тысяч человек. Об этом стало известно из данных Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает пресс-служба.

Источник: AP 2021

По информации ведомства, у границ республики размещены войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота России. Кроме того, вблизи границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил Вооруженных сил (ВС) России.

В Минобороны также рассказали, что в Донецкой и Луганской народных республиках развернуты два армейских корпуса российских войск.

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«Следует отметить, что Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе», — добавили в ведомстве.

30 октября газета The Washington Post заявила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад — 2021». Позже Минобороны Украины опровергло данную информацию.

Комментируя публикации зарубежных СМИ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные материалы вбросами, указав на их неправдоподобность. Он также отметил их низкое качество и обилие ошибок.

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