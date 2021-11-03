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12:42 (мск), источник: РБК

Песков напомнил Байдену о пожарах в США в ответ на фразу о горящей тундре

Байден, выступая на климатическом саммите, назвал ошибкой решение Путина и Си Цзиньпина не участвовать в мероприятии. Президент США заявил, что у российского коллеги «буквально горит тундра», и в России серьезные проблемы с климатом.

Источник: РИА "Новости"

В России действительно горят леса, это последствия изменения климата, такая ситуация происходит во многих странах. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление лидера США Джо Байдена о «горящей тундре», передает корреспондент РБК.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и Турции, и других частях мира», — сказал он.

Представитель Кремля также отреагировал на критику Байдена из-за того, что Владимир Путин не приехал на конференцию ООН по изменению климата COP26 в Глазго. По словам Пескова, Москва не умаляет значение саммита в Шотландии, но «климатические действия России не имеют цели быть приуроченными к какому-то мероприятию». «Действия России носят последовательный характер», — заявил он.

Байден, выступая 2 ноября на климатической конференции, назвал ошибкой решение Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не участвовать в мероприятии. Как заявил американский президент, у российского коллеги «буквально горит тундра», в России серьезные проблемы с климатом, но Путин «молчит о желании что-либо делать».

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