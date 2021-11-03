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21:56 (мск), источник: Ведомости

Российский посол отметил восстановление каналов общения с США

Москва и Вашингтон установили деловые отношения по линии советов безопасности, каналы общения между двумя странами постепенно восстанавливаются, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: AP 2021

«На сегодняшний день у нас установились деловые отношения по линии советов безопасности. Разумеется, никогда мы не прекращали контакты по линии министерства иностранных дел. Буквально две недели назад здесь побывала большая делегация под руководством вице-премьера Алексея Оверчука, которая провела многочисленные встречи с представителями разных структур США. Начальник Генерального штаба, генерал армии Герасимов встречался со своим коллегой в Хельсинки. Все это говорит о том, что постепенно воссоздаются, восстанавливаются каналы общения между двумя государствами», — сказал он.

Положительный импульс развитию контактов между Москвой и Вашингтоном придал состоявшийся в июне российско-американский саммит с участием президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, подчеркнул Антонов. При этом российский посол подчеркнул, что главное, чтобы эти контакты привели к конкретным результатам.

«Мы заинтересованы в установлении прагматичных, деловых и предсказуемых отношениий с США», — подчеркнул дипломат.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом, который находится в Москве в составе американской делегации. В ходе встречи стороны обсудили российско-американские отношения.

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