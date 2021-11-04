Конгресс США обязал Байдена проверить продажу российского оружия Никарагуа

Продажу российского вооружения Никарагуа проверят на предмет потенциальных санкций.
«Закон требует увеличения объема разведывательной информации о деятельности России в Никарагуа и проверки продаж российского вооружения в Никарагуа на предмет потенциальных санкций в соответствии с законом “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA)», — говорится в сообщении на сайте председателя комитета по иностранным делам Сената Роберта Менендеса.
В Никарагуа 7 ноября пройдут президентские и парламентские выборы. Граждане также изберут муниципальных депутатов и представителей Центральноамериканского парламента. США считают выборы нелегитимными из-за отказа регистрировать несколько партий и ареста потенциальных кандидатов в президенты.