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12:13 (мск), источник: ТАСС

Япония и Германия начали совместные военно-морские учения в Тихом океане

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Япония и Германия в четверг начали совместные военно-морские учения в Тихом океане к югу от Токио. Об этом объявило командование морских Сил самообороны Японии.

Источник: AP 2021

С германской стороны в двухдневных учениях принимает участие военный фрегат «Бавария», который стал первым немецким военным судном, посетившим Японию за последние 20 лет. Ожидается, что в пятницу его осмотрит министр обороны Японии Нобуо Киси. От Японии в маневрах принимает участие эсминец «Самидарэ».

2 августа боевой корабль «Бавария» отправился в зону Индийского и Тихого океанов с длительной миссией для демонстрации своего присутствия и укрепления военных контактов с Японией, Австралией и Южной Кореей.

В апреле правительство Германии объявило, что активизирует свою политику безопасности в Азии и, прежде всего, будет более тесно координировать действия с Японией. Минобороны ФРГ подчеркивало, что Германия выступает за создание прозрачного, инклюзивного и основанного на правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

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