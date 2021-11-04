Титов призвал разрешить в России одобренные ВОЗ вакцины

«Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок — и пойти на исключение», — сказал Титов.
По его мнению, все прививки от COVID-19, одобренные ВОЗ, должны быть разрешены к ввозу и использованию в России.
«Потом “посчитаемся” и предъявим друг друг претензии, когда эта зараза отступит. Но не сейчас!» — добавил Титов.
Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac. 3 ноября стало известно, что этот список пополнился вакциной Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения.
На саммите G20 президент РФ Владимир Путин призвал ускорить взаимное признание вакцин странами. Он подчеркнул, что доступ к вакцинам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, это связано с «недобросовестной конкуренцией, протекционизмом и неготовностью ряда государств к взаимному признанию вакцин».
Российские вакцины от коронавируса до сих пор не получили признания со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) из-за несогласованности европейского законодательства по регистрации вакцинных препаратов с российским, заявил ранее в интервью «Вечерней Москве» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.