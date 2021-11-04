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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай усилил контроль на границах из-за COVID-19

Национальное иммиграционное управление Китая усилило меры пограничного контроля для предотвращения завоза COVID-19 в страну, сообщает газета Global Times. Это связано со вспышкой заболеваемости в стране.

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Источник: AP 2021

Граждан призывают не выезжать из страны, а въезжающих иностранцев строго контролируют. Спортсменов, которые будут приезжать на Олимпиаду в Пекине, будут сначала помещать в замкнутое пространство.

Усилен контроль за зарубежными и чартерными рейсами. Грузовики обязали следовать по специальным маршрутам. Товары на импорт должны передаваться бесконтактно.

Ужесточен контроль за наземными границами. Выставлена охрана на замерзшие пограничные реки.

Волна заражений в Китае началась 17 октября. По состоянию на 3 ноября в 17 провинциях и районах было выявлено более 500 инфицированных, 426 — в северных и северо-восточных провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.

Ранее Китай обвинил США в ненаучном подходе из-за доклада о происхождении COVID-19. В докладе Агентства разведсообщества США выдвинуто две основные теории происхождения COVID-19: естественным образом после контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии.

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