Китай усилил контроль на границах из-за COVID-19

Граждан призывают не выезжать из страны, а въезжающих иностранцев строго контролируют. Спортсменов, которые будут приезжать на Олимпиаду в Пекине, будут сначала помещать в замкнутое пространство.
Усилен контроль за зарубежными и чартерными рейсами. Грузовики обязали следовать по специальным маршрутам. Товары на импорт должны передаваться бесконтактно.
Ужесточен контроль за наземными границами. Выставлена охрана на замерзшие пограничные реки.
Волна заражений в Китае началась 17 октября. По состоянию на 3 ноября в 17 провинциях и районах было выявлено более 500 инфицированных, 426 — в северных и северо-восточных провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.
Ранее Китай обвинил США в ненаучном подходе из-за доклада о происхождении COVID-19. В докладе Агентства разведсообщества США выдвинуто две основные теории происхождения COVID-19: естественным образом после контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии.