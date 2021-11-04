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14:21 (мск), источник: РБК

Министром обороны Украины стал член контактной группы по Донбассу

Вице-премьер Алексей Резников, как и ожидалось, стал главой Минобороны. Его кандидатуру предложил президент Зеленский. Он сменил на этом посту Андрея Тарана, а на место Резникова может быть назначена депутат от «Слуги народа». Такое решение было принято на заседании Рады, прямую трансляцию которого провел телеканал «112 Украина».

Источник: Reuters

«Сегодня для министра обороны самое главное быть в “зале славы украинских бойцов”, то есть пользоваться именно среди них бесспорным уважением, высоким авторитетом, укреплять обороноспособность нашей армии, нашего войска, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц», — сказал Зеленский, приехавший на заседание Рады.

Кандидатуру Резникова поддержали 273 депутата при необходимом минимуме 226 голосов. Согласно законодательству назначенный парламентом министр вступает в должность сразу после голосования депутатов.

Накануне, 3 ноября, Резникова освободили от должности вице-премьера — министра по вопросам неподконтрольных территорий Украины. На посту главы Минобороны он сменил Андрея Тарана, возглавлявшего ведомство с 4 марта 2020 года.

О том, что Резников подал заявление об увольнении, стало известно 1 ноября. Источники «Украинской правды» сообщали, что место Резникова займет депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, а он, в свою очередь, станет главой Минобороны.

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Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в марте 2020 года.

В Госдуме его требовали объявить в розыск. Поводом стали слова министра, что россиян, которые переехали в Крым не через украинские пункты пропуска, депортируют, если полуостров вернется в состав Украины. Такие лица считаются нарушителями закона и «подлежат выдворению», заявил он.

Об уходе Андрея Тарана с должности министра обороны стало известно 2 ноября. Глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия говорил, что Таран уступит свой пост Резникову по состоянию здоровья и в связи с необходимостью проводить быстрые реформы. Он отметил, что Резников заработал хорошую репутацию среди международных партнеров, а также доказал «профессионализм и свою дипломатию».

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