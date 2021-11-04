На Украине включили Максима Галкина в список угроз нацбезопасности

РБК обратился за комментарием к Максиму Галкину, а также его представителю.
Перед этим в список попал еще 31 артист из России, передает информационное агентство УНИАН. В него вошли российские актеры Михаил Грищенко и Константин Гапонов, а также их украинский коллега Валентин Томусяк.
Черный список, в котором в основном фигурируют российские деятели культуры, создали на Украине в 2015 году. Его формирует Минкульт по обращениям Национального совета по телевидению и радиовещанию, Совета национальной безопасности и обороны Украины и СБУ. Фильмы с участием внесенных в него актеров запрещают к показу в стране, а самим артистам запрещают въезд на Украину.
Решение внести актера из Украины в черный список приняла Служба безопасности Украины (СБУ). Томусяка включили в перечень из-за съемок в российском фильме «Солнцепек» 2014 года о событиях в Луганске. Об этом сам актер рассказал в Facecook. По его словам, в картине он не снимался. Томусяк назвал событие «шокирующим» и «неудачным».
«Жду, когда власти страны как можно скорее исправят эту ужасную ошибку и принесут мне личные извинения», — написал актер.
При этом супруга Томусяка в интервью Vesti.ua связала проблему со сведениями с российского сайта kino-teatr.ru. Женщина исключила вероятность того, что среди российских актеров есть полный тезка ее мужа.
Комментируя ситуацию, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в Telegram-канале, что уже попросил СБУ проверить, как украинский актер оказался в списке угроз. Он добавил, что система нуждается в доработке.