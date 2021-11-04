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20:40 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что Крым и Севастополь — навсегда с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

Источник: Пресс-служба Президента России

Он отметил, что комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — подчеркнул Путин.

День народного единства

Президент поздравил всех россиян с Днем народного единства. «Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России», — сказал он. Праздник посвящен основным ценностям россиян, любви к Родине, считает президент.

«Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас», — сказал глава государства.

Среди этих ценностей Путин назвал «искреннюю любовь к Родине, уважение к предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради блага людей».

По словам президента, «традиция заботы об Отечестве, готовность отстоять, защитить его — в характере многомиллионного и многонационального народа» России.
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«День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале ХVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны, открыл дорогу для возрождения и укрепления России», — указал глава государства.

«Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным, патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали — судьба, будущее Родины превыше всего», — добавил Путин.

Единство, отточенное испытаниями

«Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре», — отметил президент. «Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил и о периодах, когда «единство народа оттачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями».

Среди них Путин назвал революцию 1917 года и «запылавшую в результате нее новую страшную смуту — Гражданскую войну».

«В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь», — сказал президент.

Он выразил уверенность, что «крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости».

Путин в четверг принимает участие в мероприятиях в Севастополе по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. Помимо посещения мемориала у него также запланирована встреча с губернатором города Михаилом Развожаевым.

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