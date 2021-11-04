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18:01 (мск), источник: Газета.Ру

Путин заявил о готовности российского народа защитить отечество

Президент России Владимир Путин заявил, что готовность защитить отечество — в характере российского народа. Об этом лидер страны сказал после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Традиции заботы об отечестве, готовность отстоять, защитить его в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», — отметил Путин.

По его словам, этот праздник посвящен основным ценностям, которые близки и понятны каждому россиянину.

«Этот праздник посвящен тем главным основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас: это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойным их ратных подвигов», — сказал российский лидер.

Президент также подчеркнул, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная и свободная воля всего российского народа.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму», — рассказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин в День народного единства прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу жертвам Гражданской войны.

Позднее он должен встретиться с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также принять участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое пройдет в режиме видеоконференции.

4 ноября в России празднуют День народного единства, учрежденный в 2005 году. Праздник посвящен исторической дате. А именно тому, как в 1612 году народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским (памятник им стоит возле храма Василия Блаженного на Красной площади) освободило Москву от польских оккупантов.

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