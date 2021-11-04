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18:47 (мск), источник: Ведомости

Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и общую военную доктрину

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину и миграционной концепции в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно там в России отдельные Telegram-каналы, подпишем мы с вами или не подпишем. Так мы с вами отвечаем на вопрос этот всем Высшим госсоветом. Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко.

Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. До сих пор были реализованы только единое таможенное пространство и зона свободной торговли.

Все 28 союзных программ президенты согласовали 9 сентября. Они направлены на «сближение» и «гармонизацию» в макроэкономической, денежно-кредитной и промышленной политике, налоговом законодательстве.

Программы также рассчитаны на создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии. Кроме того, главы государств договорились гармонизировать финансовое, налоговое, трудовое и социальное законодательства.

Союзные программы, в том числе, подразумевают интеграцию национальных платежных систем, внедрение общей системы быстрых платежей, а также отмену телефонного роуминга между странами.

Как писал «Коммерсантъ», 9 сентября Путин также допускал создание союзного парламента с Белоруссией, однако для этого, по его словам, нужно «подрасти». «Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стояли», — уточнял президент.

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