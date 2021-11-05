Италия выдаст COVID-сертификат привитым «Спутником V» после бустера

Вакцинированные препаратами, которые пока не одобрены в Евросоюзе, смогут получить итальянский COVID-сертификат после того, как получат бустерную дозу мРНК-вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, передает агентство ANSA.
Ранее ведомство опубликовало циркуляр, основанный на рекомендациях Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). Он разрешает тем, кто прошел вакцинацию не признанными в ЕС препаратами, получить третью дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer или Moderna.
Как пояснил Сперанца, для получения итальянского green pass (электронный COVID-сертификат) нужно будет получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин не позже чем через полгода после завершения вакцинации.
Система цифровых сертификатов заработала в странах ЕС с 1 июля. Они подтверждают факт вакцинации, перенесенный COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.
Российские власти неоднократно заявляли, что готовы к взаимному признанию сертификатов с ЕС. Однако в октябре посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил в интервью РБК, что Москва не прислала документы для COVID-сертификатов. «Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — отметил он.
В Минздраве России, в свою очередь, сообщили, что необходимые документы были отправлены. Их получение подтвердили в Брюсселе 30 сентября, сказали в ведомстве.