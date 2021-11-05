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01:56 (мск), источник: РБК

Италия выдаст COVID-сертификат привитым «Спутником V» после бустера

Италия выдаст COVID-сертификат гражданам, которые привились препаратами, не одобренными в ЕС. Для этого им нужно будет получить третью, бустерную дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer или Moderna.

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Источник: AFP 2021

Вакцинированные препаратами, которые пока не одобрены в Евросоюзе, смогут получить итальянский COVID-сертификат после того, как получат бустерную дозу мРНК-вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, передает агентство ANSA.

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Ранее ведомство опубликовало циркуляр, основанный на рекомендациях Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). Он разрешает тем, кто прошел вакцинацию не признанными в ЕС препаратами, получить третью дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer или Moderna.

Как пояснил Сперанца, для получения итальянского green pass (электронный COVID-сертификат) нужно будет получить бустерную дозу указанных мРНК-вакцин не позже чем через полгода после завершения вакцинации.

Система цифровых сертификатов заработала в странах ЕС с 1 июля. Они подтверждают факт вакцинации, перенесенный COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.

Российские власти неоднократно заявляли, что готовы к взаимному признанию сертификатов с ЕС. Однако в октябре посол Евросоюза в России Маркус Эдерер сообщил в интервью РБК, что Москва не прислала документы для COVID-сертификатов. «Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — отметил он.

В Минздраве России, в свою очередь, сообщили, что необходимые документы были отправлены. Их получение подтвердили в Брюсселе 30 сентября, сказали в ведомстве.

Виктория Полякова

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