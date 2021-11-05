Франция готовится продлить действие санитарного паспорта до 31 июля

Верхняя палата, Сенат, выступила против продления санитарных ограничений, предложив выйти из режима чрезвычайного положения уже 28 февраля. Однако дебаты в нижней палате — Национальном собрании, продлившиеся в ночь со среды на четверг до 3 часов утра, и завершившее их голосование преодолели намерение сенаторов ограничить полномочия правительства, предложившего продление ограничительных мер.
Если в Сенате господствуют критически настроенные к правительству правые, то Национальное собрание склонно поддерживать решения исполнительной власти.
Проект в итоге был одобрен 147 голосами против 125 при двух воздержавшихся.
Повторяется история с введением санитарного паспорта в июле 2021 года, когда Сенат и Национальное собрание так же боролись друг с другом. Первые, одобрив в целом санитарный паспорт, требовали изменения закона в сторону его смягчения. Вторые же согласились с правительством и президентом Эмманюэлем Макроном, заявившим, что «никакая свобода не существует без обязательств». Национальное собрание победило.
Санитарный паспорт был введен и неукоснительно действует сейчас на всей территории Франции — без справки о прививке или свежего анализа нельзя заходить в кафе и рестораны, садиться в самолеты или поезда дальнего следования. Без завершенной вакцинации осложнен доступ в страну из-за границ Шенгена.
Теперь законопроект вновь отправился в Сенат, где будет обсуждаться сегодня, и вернется в Национальное собрание в пятницу для заключительного чтения. Последнее слово по конституции — за нижней палатой, а ее мнение недвусмысленно прозвучало 4 ноября.
Почти наверняка к субботе санитарные ограничения во Франции будут продлены. Насколько долго — теперь будет решать не парламент, а правительство в рамках данных ему полномочий.
Новый дедлайн 31 июля развязывает ему руки.
Это означает, в частности, что президентские выборы будущего года могут оказаться в рамках действующих сейчас санитарных ограничений.
Впрочем, коснутся они меньшинства населения Франции. По данным на 3 ноября 2021 года уже 86,9% французских граждан начиная с 12 лет полностью завершили вакцинацию.