Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Московского Планетария "День Пуно" в Перу, открытие Московского Планетария и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Туман в Москве
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
18:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Франция готовится продлить действие санитарного паспорта до 31 июля

Депутаты Национального собрания Франции вчера, 4 ноября, проголосовали за продление действия санитарного паспорта (Pass sanitaire) до лета 2022 года. Это решение вновь стало результатом борьбы двух палат парламента.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
19:02 (мск)ЕС решил исключить Украину из «зеленого списка» из-за вспышки Covid-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Верхняя палата, Сенат, выступила против продления санитарных ограничений, предложив выйти из режима чрезвычайного положения уже 28 февраля. Однако дебаты в нижней палате — Национальном собрании, продлившиеся в ночь со среды на четверг до 3 часов утра, и завершившее их голосование преодолели намерение сенаторов ограничить полномочия правительства, предложившего продление ограничительных мер.

Если в Сенате господствуют критически настроенные к правительству правые, то Национальное собрание склонно поддерживать решения исполнительной власти.

Проект в итоге был одобрен 147 голосами против 125 при двух воздержавшихся.

Повторяется история с введением санитарного паспорта в июле 2021 года, когда Сенат и Национальное собрание так же боролись друг с другом. Первые, одобрив в целом санитарный паспорт, требовали изменения закона в сторону его смягчения. Вторые же согласились с правительством и президентом Эмманюэлем Макроном, заявившим, что «никакая свобода не существует без обязательств». Национальное собрание победило.

Санитарный паспорт был введен и неукоснительно действует сейчас на всей территории Франции — без справки о прививке или свежего анализа нельзя заходить в кафе и рестораны, садиться в самолеты или поезда дальнего следования. Без завершенной вакцинации осложнен доступ в страну из-за границ Шенгена.

Теперь законопроект вновь отправился в Сенат, где будет обсуждаться сегодня, и вернется в Национальное собрание в пятницу для заключительного чтения. Последнее слово по конституции — за нижней палатой, а ее мнение недвусмысленно прозвучало 4 ноября.

Почти наверняка к субботе санитарные ограничения во Франции будут продлены. Насколько долго — теперь будет решать не парламент, а правительство в рамках данных ему полномочий.

Новый дедлайн 31 июля развязывает ему руки.

Это означает, в частности, что президентские выборы будущего года могут оказаться в рамках действующих сейчас санитарных ограничений.

Впрочем, коснутся они меньшинства населения Франции. По данным на 3 ноября 2021 года уже 86,9% французских граждан начиная с 12 лет полностью завершили вакцинацию.

Алексей Тарханов, Париж

 Зачем глава ЦРУ приехал в Москву
Байден необычным образом передал привет Путину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь