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14:05 (мск), источник: РБК

Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

Как быстро пандемия коронавируса закончится в России, зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает оперативный штаб. Голикова отметила, что, несмотря на нерабочую неделю, ситуация за последнее время ухудшилась в 10 регионах.

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Источник: РИА "Новости"

«Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — сказала она.

Голикова отметила, что за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась в десяти регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва, Чувашия.

Власти всех регионов России объявили о введении системы QR-кодов, необходимых для посещения ряда публичных мест. К середине декабря мера вступит в силу во всех субъектах.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — отметила Голикова.

Уровень коллективного иммунитета в России за время федеральной нерабочей недели, объявленной с 30 октября по 7 ноября, достиг 48%. При этом опрошенные РБК эксперты говорили, что для прекращения пандемии он должен вырасти минимум до 70%.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович указала, что эффективность нерабочих дней в России будет зависеть от отношения населения и практического применения противоэпидемических мер.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превышает 8,7 млн человек. Умерли, по подсчетам оперативного штаба, более 244 тыс.

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