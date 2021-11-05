Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России

«Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — сказала она.
Голикова отметила, что за последнее время эпидемиологическая ситуация ухудшилась в десяти регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, республики Татарстан, Тыва, Чувашия.
Власти всех регионов России объявили о введении системы QR-кодов, необходимых для посещения ряда публичных мест. К середине декабря мера вступит в силу во всех субъектах.
«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — отметила Голикова.
Уровень коллективного иммунитета в России за время федеральной нерабочей недели, объявленной с 30 октября по 7 ноября, достиг 48%. При этом опрошенные РБК эксперты говорили, что для прекращения пандемии он должен вырасти минимум до 70%.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович указала, что эффективность нерабочих дней в России будет зависеть от отношения населения и практического применения противоэпидемических мер.
По последним данным, число заболевших COVID-19 в России превышает 8,7 млн человек. Умерли, по подсчетам оперативного штаба, более 244 тыс.