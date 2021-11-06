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02:47 (мск), источник: Газета.Ру

Конгрессмены призвали Байдена увеличить поставки оружия Украине

Конгрессмены от Республиканской партии Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена помочь Украине вооружением и разведкой для «сдерживания российского вторжения».

Источник: Reuters

По их словам, администрация Байдена должна срочно принять меры по оказанию поддержки Украине в виде разведданных и вооружений в связи с наращиванием российских войск на украинской границе. Республиканцы предложили увеличить поставки Киеву оружия поражающего действия и развернуть ВС США в Черном море для «сдерживания и отражения возобновившегося вторжения России».

Они также призвали рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и инициировать соответствующие мероприятия по обмену разведданными между США и Украиной.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Стас Малаев

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