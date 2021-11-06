CNN: директор ЦРУ приезжал в Москву, чтобы предостеречь Россию по Украине

По его сведениям, на встречах в Москве Бернс пытался предостеречь РФ от любых планов по проведению каких-либо наступательных операций, отмечая, что США очень внимательно отслеживают все перемещения российских войск.
Как отмечает телеканал, глава американского разведывательного ведомства в ходе своего официального двухдневного визита на этой неделе также выражал обеспокоенность тем, что Россия якобы может использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и страны Европы, где к зиме может начаться новый энергетический кризис.
После встреч в Москве, где глава ЦРУ провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, Бернс позвонил в среду президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы передать обеспокоенность американской администрации по поводу действий РФ и заверить украинского лидера о пристальном наблюдении за активностью российских войск. Пресс-служба ЦРУ пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить информацию, опубликованную телеканалом.
3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. Она обратила внимание, что как минимум три издания в США — Politico, The Washington Post и Foreign Policy — опубликовали «как по команде в настоящей панической атаке» материалы о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе. «Это был не один фейк, это целая, свежая фейк-кампания в американских СМИ», — отметила дипломат в среду на брифинге.
Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некачественными вбросами публикации о военной технике РФ «у границ Украины». Представитель Кремля подчеркнул, что передвижение российской военной техники и военных подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.