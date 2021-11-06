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06:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство РФ в США заявило о недоумении комментариями о движении войск у Украины

Российские вооруженные силы ведут активности внутри границ РФ, и посольству России в США непонятно, почему Пентагон и Госдепартамент комментируют ее, сообщило посольство. Так оно прокомментировало сообщения, связанные с информацией американских СМИ о действиях российских войск у границ Украины и в районе Ельни в Смоленской области.

Источник: AP 2021

«Мы в недоумении от озабоченности, которую выражают пресс-службы Госдепартамента и Минобороны США насчет активности наших вооруженных сил на территории страны в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру и оставляют после себя хаос», — указано в аккаунте посольства в Twitter.

В конце октября The Washington Post сообщила об активности российских войск у Украины. Позднее Politico опубликовало спутниковые снимки со скоплением военной техники у города Ельни в Смоленской области. 4 ноября, в день заявления посольства по местному времени, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, что Пентагон следит за активностью российских войск.

Сегодня CNN со ссылкой на источники сообщил, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву был связан с сообщениями о наращивании активности. По информации телеканала, президент США Джо Байден отправил Бернса в рабочую поездку для того, чтобы тот предупредил российскую стороны и выяснил, что мотивирует военную активность.

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