Посольство РФ в США заявило о недоумении комментариями о движении войск у Украины

«Мы в недоумении от озабоченности, которую выражают пресс-службы Госдепартамента и Минобороны США насчет активности наших вооруженных сил на территории страны в пределах российских границ. Посмотрите в зеркало. Это американские военные безрассудно разгуливают по миру и оставляют после себя хаос», — указано в аккаунте посольства в Twitter.
В конце октября The Washington Post сообщила об активности российских войск у Украины. Позднее Politico опубликовало спутниковые снимки со скоплением военной техники у города Ельни в Смоленской области. 4 ноября, в день заявления посольства по местному времени, пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, что Пентагон следит за активностью российских войск.
Сегодня CNN со ссылкой на источники сообщил, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву был связан с сообщениями о наращивании активности. По информации телеканала, президент США Джо Байден отправил Бернса в рабочую поездку для того, чтобы тот предупредил российскую стороны и выяснил, что мотивирует военную активность.