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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа вновь остановили

Прокачка газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа вновь остановлена, начался реверс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade. 4 ноября после пяти дней остановки и реверсных поставок прокачка газа в Германию по трубопроводу возобновилась.

Источник: Reuters

Поставки газа прекращались с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет около 139,5 тыс. куб. м в час.

В последний раз прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал—Европа прекращалась утром, 30 октября.

Тогда прокачка резко снизилась, а затем и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.

Тогда в «Газпроме» заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а «колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей».

Напомним, в августе на установке деэтанизации конденсата первой очереди на заводе «Газпром переработки» в Уренгое произошло возгорание, которое привело к крупному пожару на предприятии.

Из-за пожара завод на несколько дней приостановил работу. Это привело к временному прекращению поставок нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Помимо этого пожар привел к снижению транзита газа по газопроводу Ямал — Европа в два раза.

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