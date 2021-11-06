Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа вновь остановили

Поставки газа прекращались с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет около 139,5 тыс. куб. м в час.
В последний раз прямая прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал—Европа прекращалась утром, 30 октября.
Тогда прокачка резко снизилась, а затем и вовсе прекратилась. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу.
Тогда в «Газпроме» заявили, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а «колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей».
Напомним, в августе на установке деэтанизации конденсата первой очереди на заводе «Газпром переработки» в Уренгое произошло возгорание, которое привело к крупному пожару на предприятии.
Из-за пожара завод на несколько дней приостановил работу. Это привело к временному прекращению поставок нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Помимо этого пожар привел к снижению транзита газа по газопроводу Ямал — Европа в два раза.