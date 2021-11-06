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15:46 (мск), источник: ТАСС

В Минздраве Австрии рассказали, как привитые «Спутником V» могут получить COVID-сертификат

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Привитые российской вакциной «Спутник V» при наличии достаточного количества нейтрализиующих антител к новому коронавирусу могут сделать дополнительную прививку одной дозой мРНК-вакцины и получить действительный в Австрии COVID-сертификат. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Минздраве Австрии в ответ на соответствующий запрос в связи с введением ограничений для непривитых с 8 ноября.

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Источник: Reuters

Правительство Австрии из-за рекордного за год ежесуточного роста числа заболевших COVID-19 и увеличения загруженности больничных коек объявило об ограничениях для непривитых с 8 ноября. Например, поход в рестораны, салоны красоты, заселение в гостиницах будут возможны только для привитых и переболевших.

Непривитые теперь не смогут предъявлять ПЦР-тесты для посещения таких мест. В связи с тем, что привитые «Спутником V» считаются в Австрии невакцинированными, им также приходилось сдавать тесты на коронавирус для похода в кафе или парикмахерские.

Отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прояснить вопрос, каким образом привитым российским препаратом можно получить сертификат вакцинации в Австрии и как этой категории людей поступать при введении правила допуска в различные места только привитых или переболевших, в Минздраве сообщили: «В этом случае можно сдать тест на нейтрализующие антитела и при достаточном количестве антител путем введения одной дозы мРНК-вакцины можно получить действительный сертификат вакцинации».

В остальном для признания сертификата вакцинации «Спутником V» без какой-либо бустерной дозы австрийский Минздрав считает необходимым дождаться регистрации российского препарата в Европейском агентстве лекарственных средств, отметили в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

6 ноября в Австрии было зарегистрировано 9,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что стало наивысшим показателем за все время ведения такой статистики в стране. Правительство было обеспокоено увеличением загруженности больничных коек зараженными коронавирусом.

В настоящее время в Австрии от коронавируса полностью иммунизированы более 5,6 млн человек при населении в 8,9 млн человек. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди привитых власти также начали ревакцинацию населения.

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