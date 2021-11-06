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19:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Главы МИДов России и Ирана поддержали восстановление «ядерной сделки» в изначальном виде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом перспективы переговоров по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте МИДа России. Беседа состоялась 6 ноября по инициативе иранской стороны.

Источник: AP 2021

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление “ядерной сделки” в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», — говорится в сообщении.

Помимо этого стороны затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.

В сентябре перед началом заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, на котором США и их европейские союзники планировали продавить жесткую резолюцию в адрес Тегерана, Иран объявил, что собирается вернуться к переговорам по ядерной сделке.

Впоследствии заместитель главы МИД Ирана Али Бакери-Кани подтвердил, что Иран возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене 29 ноября. Эту дату подтвердили российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, внешнеполитическая служба ЕС и Госдеп США.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году Ираном с одной стороны и «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) с другой. Она предусматривала поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ на соответствующие объекты для контроля.

В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из соглашения с Ираном и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

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