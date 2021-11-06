Главы МИДов России и Ирана поддержали восстановление «ядерной сделки» в изначальном виде

«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление “ядерной сделки” в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», — говорится в сообщении.
Помимо этого стороны затронули тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран, а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Афганистане и вокруг него и положение дел на Южном Кавказе.
В сентябре перед началом заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, на котором США и их европейские союзники планировали продавить жесткую резолюцию в адрес Тегерана, Иран объявил, что собирается вернуться к переговорам по ядерной сделке.
Впоследствии заместитель главы МИД Ирана Али Бакери-Кани подтвердил, что Иран возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене 29 ноября. Эту дату подтвердили российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, внешнеполитическая служба ЕС и Госдеп США.
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году Ираном с одной стороны и «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) с другой. Она предусматривала поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ на соответствующие объекты для контроля.
В мае 2018 года 45-й президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из соглашения с Ираном и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.