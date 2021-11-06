Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Врачи рассказали, кого прививка от COVID-19 защищает хуже всех Вакцины от COVID-19 менее эффективны для людей с ослабленным иммунитетом, предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)
Фоторепортажи
12Туман в Москве
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
17:27 (мск), источник: Газета.Ру

Лукашенко снял маску в красной зоне для доказательства того, что он не двойник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял защитную маску в красной зоне больницы, где находятся заболевшие COVID-19, чтобы доказать, что он не двойник. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика

«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал президент в одной из больниц города Орша.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лукашенко не в первый раз снимает маску в красной зоне. Так, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт ранее рассказала, что в вопросе ношения маски президент Белоруссии действует по тому же принципу, который обозначил для всех граждан страны, — все должно быть добровольно. Она подчеркнула, что того же принципа белорусский лидер придерживается по вакцинации, «и по всем сопутствующим ковиду вещам».

Ранее президент Белоруссии заявил, что готов вакцинироваться против коронавируса, но белорусским препаратом. При этом он отметил, что привитые люди реже болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции, а если и болеют, «то катастрофы такой нет».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Разработан тест, определяющий подлинность вакцинации от COVID
Где продлят нерабочие дни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь