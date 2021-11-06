Кадыров призвал Кремль и Госдуму остановить очернение Кавказа

«Обращаюсь к Администрации Президента РФ, Государственной Думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны — эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян», — призвал Кадыров в своем Telegram-канале.
«СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или региональная принадлежность», — заявил глава Чечни.
По его мнению, «такой грязный приём может привести к непоправимым последствиям», и вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ — это отдельное государство.
«Убийства в школе, крупные коррупционные схемы, государственная измена и другие громкие преступления — давайте и тут называть национальность или хотя бы “лицо славянской национальности”, “уроженец Москвы”. Приятно? Зато это будет справедливо и честно по отношению ко всем народам», — написал политик.
В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова, продолжил глава ЧР.
Для того, чтобы остановить такую практику, необходимо подключить спецслужбы, считает Кадыров.
«Хватит рекламировать свой информационный продукт на кавказцах! Серьезные на первый взгляд СМИ скатываются до уровня бульварной жёлтой прессы, идя на поводу у недальновидной аудитории», — написал глава республики.
Он призвал главного редактора RT Маргариту Симоньян проверять информацию и «не пиариться на свежей теме». Кадыров напомнил, что при происшествии с Халимат Тарамовой Симоньян выясняла все подробности ситуации и работала правильно, и реакция главреда на инцидент с нападением четырех человек на мужчину с ребенком в Москве ему непонятна.
Кадыров отметил, что уже интересовался у представителей СМИ, почему уроженцы Кавказа упоминаются в негативном контексте, и получил ответ, что это направлено на сбор большого количества просмотров новостей.
Накануне Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что «приезжие» и «лица кавказской национальности» «допрыгаются». По ее словам, в стране может быть введен «строгач с пропиской», когда регистрацию начнут проверять на каждой станции метро. Она напомнила, что ее саму так же проверяли в Москве, когда она «понаехала» в столицу 20 лет назад.
Инцидент произошел вечером 4 ноября в московском районе Новые Ватутинки. Правоохранители заинтересовались нападением четверых мужчин на прохожего с ребенком, после того как увидели ролик в соцсетях.
В Главном управлении МВД России по Москве после нападения четверых мужчин на местного жителя и его ребенка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Позже материалы дела забрал СКР. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия злоумышленников на более тяжкую статью — «покушение на убийство».
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