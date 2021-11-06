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22:36 (мск), источник: ТАСС

Захарова: РФ и США ведут работу по стратегической стабильности

Официальный представитель МИД РФ заявила, что «за последние годы Соединенными Штатами было сделано немало, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность».

Источник: AP 2021

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и США осознают необходимость созданиях двух тематических групп для развития диалога между странами по стратегической стабильности. Работа в этом направлении идет, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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«Есть большие разногласия [с США], но при этом есть и понимание о необходимости создания двух тематических рабочих групп, в рамках которых и должен развиваться диалог [по стратегической стабильности]. Поэтому мы работаем, работа идет», — сказала она.

«За последние годы Соединенными Штатами было сделано немало для того, чтобы привести в состояние нестабильности стратегическую стабильность», — добавила Захарова.

Дипломат отметила, что за последний год произошло и два обнадеживающих события в отношениях РФ и США, в частности продление договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) и российско-американский саммит в Женеве. «Обе стороны начали реализовывать по итогам этого саммита комплексный диалог по всем параметрам стратегической стабильности, основная задача — заложить основы будущего контроля над вооружениями, который был бы всеобъемлющим», — уточнила официальный представитель МИД России.

На саммите в Женеве в июне президент России Владимир Путин и глава вашингтонской администрации Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов — 28 июля и 30 сентября.

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